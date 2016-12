Spagna, donna travolta e trascinata dalle onde in tempesta a Sardinero

09:55 - Con il mare è sempre meglio essere prudenti, specialmente quando vi sono forti mareggiate come in questo video, dove una donna, in una spiaggia di Sardinero, in Spagna, dopo una passeggiata sul bagnasciuga si mette a saltellare davanti un'onda in arrivo, noncurante della sua potenza e, cercando inutilmente di mettersi in salvo all'ultimo momento, viene travolta e trascinata per centinaia di metri fino alla spiaggia successiva.