24 aprile 2014 Sognate di viaggiare nello spazio? Iniziate a comprare una capsula spaziale Bruxelles, all'asta la VA, "Vozvrashchayemyi Apparat Space Capsule", unico veicolo spaziale "made in Russia" ad aver viaggiato nel cosmo due volte Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:08 - AAA capsula spaziale russa vendesi. Sono avvisati gli appassionati dello spazio e della corsa alla conquista della Luna: per la prima volta in assoluto in Europa, sarà messo in vendita all'asta l'unico veicolo spaziale "made in Russia" ad aver viaggiato nel cosmo due volte, la VA, "Vozvrashchayemyi Apparat Space Capsule". L'appuntamento è per il 7 maggio nella celebre galleria Leroy Frères, nel cuore del quartiere degli antiquari di Bruxelles.

La capsula spaziale pesa circa oltre due tonnellate ed ha un valore stimato tra uno e due milioni di dollari.



Sviluppata nell'ambito del programma spaziale russo lanciato durante la Guerra fredda in concorrenza con quello americano, la VA ha fatto il suo primo volo nello spazio nell'estate del 1977: dopo trenta giorni in orbita insieme alla navicella spaziale TKS, fu staccata e tornò sulla Terra da sola.



Il secondo volo spaziale avvenne invece qualche mese più tardi, quando nel marzo 1978 partecipò a un giro orbitale della Terra nell'ambito della missione Cosmos. Solo un'altra navetta americana, la US Space Shuttle, è riuscita come la VA a penetrare nello spazio più di una volta. La capsula sovietica venne poi ancora utilizzata altre due volte, nel 1980 e poi nel 1982, per alcune prove di atterraggio in alto mare.



Solo un'altra capsula spaziale venduta precedentemente - Finora solo un'altra capsula spaziale è stata messa all'asta, da Sotheby's a New York: la Vostok 3K1-2, usata come test con un manichino a grandezza umana e il cagnetto Zvezdochka un mese prima che Iuri Gagarin con la "gemella" Vostok 3AK-3 compisse il primo viaggio nello spazio. Battuta il 12 aprile 2011 in occasione del cinquantesimo anniversario del "volo" di Gagarin, se l'è aggiudicata per 2,8 milioni di dollari più spese un miliardario russo con l'intenzione di cederla a un museo dello spazio locale.