13:05 - Guance schiacciate contro vetri bagnati dalle gocce di condensa. Corpi di estranei stretti al proprio. L'aria viziata, filtrata attraverso una mascherina. Sono le scene della sofferenza di routine sulla metropolitana di Tokyo immortalate dall'obiettivo di Michael Wolf nella serie "Tokyo compression".

Sauna da città - L'asfissia, la folla di sconosciuti che viola la propria privacy, lo spazio angusto. Ogni giorno un giapponese si alza e sa che deve soffrire. Che sia per andare al lavoro, portare i bambini a scuola, andare a fare la spesa. La vocazione al dolore fisico del popolo nipponico, arrivata a noi anche tramite la storica trasmissione "Mai dire banzai", non ha bisogno di marchingegni da tortura di ispirazione medievale per essere soddisfatta.