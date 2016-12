Slittino nudo, la Germania sfida Sochi

22:36 - Se i Giochi invernali di Sochi vi stanno un po' annoiando, una alternativa decisamente piccante è stata offerta da Magdeburgo, in Germania, dai "Naked Sledding World Championship", letteralmente i campionati del mondo di "scivolamento nudo". Contendenti rigorosamente di sesso femminile e ricoperte solamente di uno slip, doposci e caschetto d'ordinanza. Gli slittini erano in realtà delle sorte di ciambelle su cui scendere piuttosto dolcemente da un pendio: visto l' "abbigliamento" non era il caso di optare per grandi velocità. Il successo è stato clamoroso: al campionato delle slittiniste in topless, giunto alla quinta edizione, hanno assistito qualcosa come 10mila persone.