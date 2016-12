27 maggio 2014 Show di luci a Sydney, la città si colora e cambia pelle sotto gli occhi degli abitanti Flash colorati e proiezioni sui monumenti simbolo Tweet google 0 Invia ad un amico

18:00 - Fino al 9 giugno, Sydney cambia pelle per l'annuale Vivid Sydney, una manifestazione di luci e musica. Decine le sculture luminose e le proiezioni. Nuvole rosa, pelle di rettile o un'esplosione di fuochi per le vele dell'Opera House, icona della città, che diventa camaleontica. Anche il Sydney Harbor è decorato da miriadi di flash colorati. Oltre allo show luminoso, ci sono eventi con musicisti di fama mondiale, eventi per gli scambi di idee e dibattiti con gli ideatori dell'iniziativa.