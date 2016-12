Shanghai, una nuova "Arca di Noè" contro l'inquinamento dei mari cinesi

10:34 - L'Arca di Noè solca la baia di Shangai in segno di protesta per l'inquinamento dei mari cinesi. A tentare l'estremo salvataggio di animali, e ambiente, è l'artista Cai Guo-Qiang che ha realizzato la sua ultima opera ispirandosi sia alla vicenda biblica sia al più profano film "Vita di Pi". Come da tradizione, sull'"arca" hanno trovato posto 99 animali di pezza, dando vita alla "Ninth Wave".