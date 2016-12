18 settembre 2014 Sex toy umano, modella spende 38mila euro e diventa una bambola gonfiabile Si chiama Victoria Wild e per realizzare il suo sogno si è sottoposta a numerose operazioni di chirurgia estetica in Lettonia Tweet google 0 Invia ad un amico

16:02 - "Chi non vorrebbe somigliare a una bambola? Sono così sexy!". A sentirla parlare, si direbbe che Victoria Wild, modella francese di 30 anni, sia davvero convinta della sua scelta: spendere 38mila euro per diventare una bambola gonfiabile in carne e ossa. Per realizzare il sogno che coltivava fin da bambina, la donna si è sottoposta a vari interventi tra cui una rinoplastica, la mastoplastica additiva e l’inserimento di protesi permanenti nelle labbra. Ora vive in Lettonia.

La moda dell'eccesso - "So che la gente per strada mi fissa e mi piace quello che gli offro da guardare", racconta con fierezza Victoria Wild, che può dire di aver realizzato il più grande dei suoi sogni: trasformarsi in un sex toy. "Ero molto sottile e bionda - racconta - e le persone mi chiamavano 'Barbie'. Soffrivo di complessi d’inferiorità e volevo avere seni e labbra enormi ma non sapevo ancora dell’esistenza della chirurgia plastica". Da qui la decisione intorno ai 23 anni di sottoporsi ai primi decisivi interventi di chirurgia estetica. Il tutto, però, dopo aver incontrato un uomo d'affari italiano che sarebbe diventato a breve il suo fidanzato e che ha finanziato le operazioni necessarie (tra le quali la bellezza di tre impianti al seno). "Simon è un imprenditore di successo che ama le forme prosperose. L’ho incontrato quando avevo 25 anni e si è offerto di aiutarmi finanziariamente per permettermi di realizzare i miei sogni. Ora sono più felice di quanto sia mai stata. Sono diventata una vera bomba". La differenza tra il prima e il dopo è impressionante.