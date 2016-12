13 maggio 2014 Settanta ore in cammino, record mondiale per il Forrest Gump siciliano Il 41enne Rosario Catania ha sbaragliato il primato precedente di MARIA ROSA PAVIA Tweet google 0 Invia ad un amico

16:02 - Non corre ma cammina, il Forrest Gump della Trinacria. Rosario Catania, di Mascalucia, nel Catanese, ha marciato per 70 ore consecutive guadagnando il Guinness dei primati. Il record deve ancora essere omologato ma è solo una formalità visto che ha sbaragliato il precedente di 67 ore e 17 minuti detenuto dal tedesco Thomas Mueller.

Una passione nata da una crisi - Cosa ha spinto Rosario a camminare? Se nel film, il personaggio interpretato da Tom Hanks si mette in marcia per superare la delusione dell'abbandono della sua Jenny, Rosario si avvicina alla disciplina della camminata nordica per reagire alla morte del padre. Una cicatrizzazione del lutto costruita passo dopo passo. Attraverso la fatica, la ricostruzione dell'identità dopo la crisi e la nascita di una passione coronata dai risultati.



"Un modo per sfidare me stesso" - Così, giorno e notte, per settanta ore, con pause consentite di cinque minuti ogni ora, Rosario, a 41 anni, ha camminato in una pista di atletica leggera. Certo, il raggiungimento del Guinnes, ammette lui, non gli darà che una pergamena, ma Rosario ha una grinta da vero sportivo: "Per me è un modo per sfidare me stesso e i miei limiti".