20 marzo 2014 Sellotape, l'ultima mania del selfie

17:47 - I selfie continuano a dettare legge nel mondo del social. In compagnia di animali, vicino a luoghi o personaggi famosi, l'autoscatto ha diverse forme. Nel Regno Unito ora sta dilagando l'ultima mania: si chiama Sellotape. Consiste nell'avvolgere il viso con del nastro adesivo, come in una scena di un film con Jim Carrey. Gli effetti sono grotteschi, ma soprattutto virali. Sbarcherà anche in Italia?

Basta digitare "Sellotape Selfies" come chiave di ricerca sui vari social network per trovarsi di fronte a centinaia di "orchi", come sono state ribattezzate le facce dai media inglesi. In realtà la fonte d'ispirazione principale è stata una scena del film del 2008 "Yes Man", con Carrey, Zooey Deschanel e Bradley Cooper. La viralità dei selfie è data dal fatto che ogni utente che posta una foto di questo tipo, deve nominare un amico che farà altrettanto. In pochi giorni, sono spuntate quindi centinaia di autoscatti del genere.



L'apripista del primo Sellotape, una studentessa di 21 anni, ha detto: "Ho avuto una brutta giornata e ricordai la scena del film. Ho pensato che la gente si annoia di tutto, anche dei selfie tradizionali, così ho abbinato il nastro adesivo all'idea dell'autoscatto. Il concetto è applicabile a chiunque, tutti possono partecipare, non c'è alcun rischio". La ragazza ha detto che dopo poche ore la sua pagina Facebook era già stata inondata di Sellotape, con sua stessa sorpresa. Moda passeggera o nuova mania?