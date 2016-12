5 marzo 2014 Selfie-mania dilagante, contagiati anche i piloti da caccia durante le esercitazioni Non solo serate di gala, la moda dell'autoscatto comprende anche il momento del lancio di un missile da parte di un F-16 della Royal Danish Air Force Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:02 - Autoscatti da record. In principio fu Barack Obama, surclassato di recente dal selfie hollywoodiano di Ellen DeGeneres durante la notte degli Oscar. Ora un nuovo pezzo da novanta della moda del momento arriva dal Mare del Nord; la foto non comprende nessun personaggio famoso, ma mostra una scena spettacolare e ad alto tasso d'adrenalina.

Un pilota della Royal Air Force danese ha infatti immortalato il momento in cui un missile Sidewinder (un aria-aria a corto raggio) parte dal suo caccia F-16. L'immagine è stata diffusa dalla pagina Facebook ufficiale dell'aeronautica di Danimarca e ha riscosso un successo globale. Alcuni utenti del web hanno sottolineato la pericolosità del gesto, ma sono subito stati tranquillizzati. Il pilota non ha utilizzato nè smartphone nè tablet, ma un semplice dispositivo in dotazione al caccia, ovvero una camera Go Pro. Il selfie scattato sul mare nordico non raggiungerà i picchi della notte degli Oscar, ma alzerà notevolmente l'asticella dei limiti dell'autoscatto, anche se c'è chi contesta il fatto che in questo caso possa essere considerato tale.