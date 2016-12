2 maggio 2014 Selfie con scoiattolo? Attenti al flash... Non è finita benissimo per un 17enne statunitense, Brian Genest, che dopo aver intercettato quello che sembrava un simpatico scoiattolo, aveva deciso di lanciarsi in un selfie con l'animale Tweet google 0 Invia ad un amico

07:55 - Non è finita benissimo per un 17enne statunitense, Brian Genest, che in visita al John Chestnut Park vicino a Tampa, in Florida, dopo aver intercettato quello che sembrava un simpatico scoiattolo, aveva deciso di lanciarsi in un selfie con l'animale. Scattata la prima foto, lo scoiattolo si è però infastidito per il flash e ha attaccato Briant.