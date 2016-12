20 settembre 2014 Selfie con la fidanzata morta? No, solo uno scherzo decisamente ben riuscito La foto, intitolata "Ruba il cadavere della ragazza deceduta dall'obitorio", ha imperversato per giorni sui social network Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:37 - Per giorni questa foto ha rimbalzato in Rete, facendo inorridire alcuni e gridare al fake altri. Giusta la seconda. La foto, un selfie scattato in auto, mostra nel sedile accanto al guidatore la salma di una donna: "Giovane ruba il cadavere della sua ragazza dall'obitorio", recita la didascalia. Ma, come ha poi spiegato il diretto interessato immortalato nella foto, un assistente di produzione californiano, "quella accanto a me in auto altro non è che un manichino di scena: il selfie inviato a un amico è stato messo online da quest'ultimo con quel titolo decisamente pazzo".