Sei anni e mezzo di selfie in video: Rebecca sfida la malattia

09:08 - Un timelapse con i selfie di 6 anni e mezzo: così Rebecca Brown ha voluto raccontare - e sfidare - la sua malattia mentale. Un grave disturbo, caratterizzato da depressione e pulsioni suicide, che l'ha portata a strapparsi i capelli, ciocca per ciocca, rovinandole la vita. Ma la giovane, oggi 22enne, con questo docufilm ha voluto far capire a tutti che "la bellezza è più di quello che vediamo con gli occhi" e che "le persone sono molto più delle condizioni che vivono, molto più dei propri miei capelli o della propria pelle". Eppure, i giorni non sono stati tutti uguali: "A volte ho fatto fatica a scattare foto", ha ammesso Rebecca. Ma alla fine ha sempre vinto la tenacia. Per 78 lunghissimi mesi.