16 agosto 2014 Se la foto del matrimonio è "oltre" il kitsch

14:31 - Il matrimonio è un giorno da ricordare, si sa. Dunque, spazio alla fantasia per immortalare uno dei giorni più importanti della vita...e in questo i russi sono "oltre". Almeno così pare, stando a questa compilation di foto tradizionali che gira sul web davvero imperdibile. Dall'amore per gli animali, a quello per la musica, passando per pose sexy e travestimenti osé...ce n'è davvero per tutti i gusti e gli stili.