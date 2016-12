27 maggio 2014 Se il passaporto è a portata di bimbo... Un papà cinese ha lasciato il suo documento nelle mani del figlio di 4 anni...e il bimbo si è divertito a scarabocchiare tutto Tweet google 0 Invia ad un amico

08:30 - Quando si viaggia, si sa, gli imprevisti sono da mettere in conto. Ma quanto accaduto a questo signore di Shenyang , in Cina, era davvero imprevedibile. Si stava godendo una visita in Corea del Sud e per errore ha lasciato incustodito il suo passaporto. Il figlio di 4 anni si è divertito a scarabocchiare sul documento, fino a stravolgere completamente i connotati e l'identità del papà.