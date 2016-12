Se a chiedere l'elemosina per strada fosse tua moglie, la riconosceresti?

19:56 - Riconosceresti tua moglie se la incrociassi su un marciapiede a chiedere l'elemosina? E' la domanda che sta dietro l'esperimento sociale "Make them visible" promosso dal New York City Rescue Mission. Alcuni abitanti della Grande Mela si sono prestati a vestire i panni di senzatetto e, posti al ciglio della strada, hanno atteso il passaggio dei loro parenti. Li avranno riconosciuti o non li avranno neppure degnati di uno sguardo?