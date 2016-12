11 giugno 2014 Sculture? No, libri. Ecco le creazioni dell'artista Long bin Chen L'uso della carta ha un significato speciale: un riflesso del consumo umano e dei rifiuti, nonché la perdita dei libri come oggetti estetici nella nostra epoca moderna Tweet google 0 Invia ad un amico

08:17 - Sembrano a prima vista sculture in pietra o in marmo, ma questi volti unici sono in realtà realizzati interamente di carta. L'artista Long-bin Chen, nato e cresciuto a Taiwan, utilizza materiali come libri e riviste scartati per scolpire accuratamente le teste di personaggi della cultura d'Oriente e d'Occidente, tra cui Buddha, guerrieri giapponesi, antichi filosofi greci, e altri grandi pensatori del passato. Per Chen, l'uso della carta ha un significato speciale: un riflesso del consumo umano e dei rifiuti, nonché la perdita dei libri come oggetti estetici nella nostra epoca moderna. Le foto sono tratte dal sito del'artista http://longbinchen.com.