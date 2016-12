19 marzo 2014 Sculture da perdere il fiato

E' canadese il re dei palloncini Mark Verge è un'autentica leggenda vivente nel mondo dei palloni gonfiabili. Il suo capolavoro un T-rex con cui nel 2007 ha vinto il mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:04 - Un papà così farebbe la felicità di ogni bambino del mondo. Mark Verge è il mago delle sculture realizzate con i palloncini. Una passione, nata per caso, che il 46enne canadese coltiva dal 1995 e che gli ha permesso di diventare una vera e propria leggenda. Specializzato in dinosauri, il suo capolavoro è un T-rex con cui nel 2007 ha vinto il mondiale, costruito in 55 ore e formato da 1.400 palloncini.

Mark Verge si è inventato questo lavoro quasi per caso, osservando diversi negozi di giocattoli. "Posso anche io riprodurli e quanto tempo ci posso mettere?" si è chiesto l'uomo originario della Nuova Scozia.



In quasi 19 anni l'artista canadese ha affinato la sua tecnica fino a diventare uno dei migliori al mondo. Sicuramente il numero 1 nel costruire con i palloncini sculture di dinosauri. "Amo i fossili e mi sono convinto nel tempo che potevo riprodurli" ha spiegato in un'intervista del passato. Così sono venuti alla luce uno Spinosaurus formato da 800 palloncini, un Triceratopo e uno Stegosauro da 700 palloncini e un Utahraptor da 250 palloncini. La creazione a cui Verge è maggiormente affezionato e che gli ha regalato un successo mondiale è lo scheletro di un T-rex, con cui ha vinto il campionato del mondo nel 2007. Un'opera mastodontica di 1.400 palloncini e che richiesto 55 ore di lavoro.