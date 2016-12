09:11 - Offerte votive per scacciare la malattia. In Scozia fanno sul serio, almeno a vedere queste immagini. Un albero dalla corteccia apparentemente increspata, ma che in realtà è letteralmente ricoperto da monete, per lo più fiorini, infilate nella corteccia a colpi di martello. Il tutto ripetuto per anni e anni. Il risultato è davvero ad effetto. Dell'albero nella sua interezza è rimasto ben poco, ma il tesoro pare intatto.