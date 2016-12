16:01 - Fino a qualche giorno fa Sara Maria Forsberg, alias Smoukahontas, era una ragazza sconosciuta, ma dopo il video caricato sul web in cui fingeva di saper parlare tutte le lingue del mondo, è diventata una star. Sembra che ci abbia preso gusto a esprimere le sue virtù, e questa volta lo ha fatto cantando in 14 generi musicali differenti. La sua bravura ormai è nota a tutti, e il video conta già più di un milione di clic.

Tre minuti di filmato in cui la bella ragazza finlandese si diletta a esprimere le sue doti canore mixando generi musicali diversi e realizzando un mini-musical. Indie pop, r&b, rap, opera e molti altri stili. Sara è scatenata, e sembra che abbia preso gusto a pubblicare video in cui manifesta le sue doti. Non ci resta che attendere il prossima filmato che condividerà con gli internauti.