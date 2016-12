San Valentino, l'amore ai tempi dei nonni

06:00 - L'amore del Duemila è "superdocumentato" e più che esibito tra selfie, Facebook e Twitter. Ma quando tutto questo non c'era? A testimoniarlo erano poche fotografie, contate perché costavano e non erano alla portata di tutti, ma conservate nei decenni come cose preziose e oggi raccolte da Ansa.it. Con il contributo degli utenti, ne è nata una photogallery, variegata e commovente, che attraversa gran parte del secolo passato, dalla Belle Epoque fino agli anni '70, albori dell'era dell'immagine.



In molti hanno voluto condividere anche qualche ricordo riguardo alla coppia ritratta nella foto. "La foto è un po' sfocata ma loro hanno vent'anni e sono radiosi come gli attori di Poveri ma belli, nel vero senso della parola'' scrive Carmela. Adriana è sintetica ed efficace: ''I miei splendidi genitori''. ''Anna e Duilio nel 1947: la loro unione è durata armoniosamente per quasi sessanta anni, ne sono nati tre figli e quattro nipoti'' precisa Giulio. Anche Marinella parla con orgoglio dei 69 anni insieme dei suoi congiunti.