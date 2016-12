12:57 - Altro che "Ho scritto t'amo sulla sabbia", in Nuova Zelanda utilizzano il bagnasciuga come una tela per effetti ottici in 3D. Così, quello che sembra un pericoloso salto nel vuoto è soltanto un balzo sulla terraferma. Sulla spiaggia di Mountt Maunganui, Jamie Harkins e il suo team di artisti incantano i passanti con le loro creazioni. Destinate a durare fino alla prossima onda. Le foto dei disegni si possono ammirare in una pagina Facebook dedicata.