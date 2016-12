S.Valentino, dittatori, filosofi e personaggi storici dicono "I love you" a modo loro

15:25 - Chi l'ha detto che le cartoline di San Valentino devono essere piene di cuori e rose? Anche un personaggio storico come Napoleone e un filosofo come Platone possono fare una dichiarazione d'amore, certo a modo loro. Nei bigliettini disegnati da Ben Kling (http://benkling.tumblr.com/) a dire "I love you" sono proprio insospettabili romanticoni: da Stalin a Fidel Castro, da Hitler a Marx. Per un 14 febbraio all'insegna dell'ironia e della cultura.