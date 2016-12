2 agosto 2014 Russia, volete fare un tuffo? Per avere una piscina basta "riempire" il salotto Secondo i media di Mosca, due adolescenti avrebbero trasformato infatti il proprio salotto in una sorta di piscina low cost Tweet google 0 Invia ad un amico

07:52 - Credete che avere una piscina in casa sia un sogno troppo grande? Non per questi ragazzi di Orel, cittadina nell'ovest della Russia, che, stando a quanto riportano i media di Mosca, se la sarebbero costruita low cost in salotto. Per trovare un po' di pace dal caldo estivo sarebbero bastati infatti nastro adesivo e pellicola trasparente. Una volta "impermeabilizzato", il soggiorno è diventato l'ambiente perfetto per "quattro bracciate" e i due ragazzi sono diventati delle vere e proprie icone sui social network russi.