17:33 - Cosa fare per riuscire a non farsi rimuovere la macchina? Provare a piangere? Cercare di commuovere il poliziotto di turno? In Russia pare che il sistema sia più radicale. Se non puoi sconfiggerli fatteli amici: e così una giovane bionda, a Tula, ha improvvisato uno "spettacolino" sul carro attrezzi...