Russia, bagno nudi nel latte del caseificio: guai per l'azienda e gli operai

18:57 - Per festeggiare il nuovo anno, insieme ai colleghi del caseificio per il quale lavorava, aveva fatto il bagno nella vasca di bollitura del latte e poi aveva postato le foto della bravata su VKontakte, equivalente russo di Facebook. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro della Russia, fino all'intervento delle autorità. Ed ecco che ora arrivano le conseguenze. La scorsa settimana è stata infatti disposta la chiusura per 90 giorni della fabbrica, martedì uno dei maggiori distrubutori del Paese ha annunciato il ritiro dal commercio dei prodotti e infine in questi giorni i 5 bontemponi dovranno vedersela con la legge: rischiano fino a due anni di carcere.