16 giugno 2014 Russia, a nozze in limousine carrozza

Il mezzo di moda per matrimoni da favola Realizzata dalla Chrysler piace sempre di più alle spose che per il fatidico sì scelgono un mezzo di trasporto da fiaba Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:01 - Le spose amano arrivare al matrimonio con un mezzo di trasporto elegante. A questa esigenza ha risposto la Chrysler che in Russia ha lanciato una limousine per il giorno del sì. L'auto, una PT Cruiser rigorosamente bianca, è stata modificata con forme arrotondate che ricordano una carrozza delle favole. Il tetto è stato alzato per consentire agli sposi di uscire dalla porta in piedi. Sulle fiancate vi sono decorazioni floreali in rilievo e sia davanti che sul retro sono appese lanterne di charme.

All'interno gli sposi possono accomodarsi su sedili in pelle con la scritta "limo esclusiva" stampata per loro. Il pavimento è in vetro e l'illuminazione è al neon. A disposizione delle coppie è presente anche un bar con alcune bevande. Le foto di alcune limousine di questo tipo sono state postate in Rete da alcuni utenti. Ma solo il gusto personale può stabilire se si tratta di un oggetto elegante o pacchiano.