Roma, tassista fa cantare i clienti: le sue corse sono show in Rete

11:39 - Emanuele Della Seta, conosciuto come Duca 40 è forse il tassista più famoso del web grazie al suo servizio "particolare". A bordo della sua auto bianca, Duca 40 oltre a domandare la destinazione, al cliente chiede sempre di improvvisare un karaoke. Qualcuno si vergogna, ma molti si lasciano andare in divertenti performance, che con il loro permesso, vengono riprese e pubblicate on line.

Con la passione per la musica e il canto, Emanuele Della Seta ha trovato un modo per far diventare il tragitto nel caotico traffico di Roma, un momento divertente e un modo per far scoprire ai suoi clienti un talento magari nascosto da sempre.