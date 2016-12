Roma, stazione "Piazza di Spagna" diventa galleria d'arte urbana

20:19 - Sei street artist francesi per rendere la stazione della metropolitana di piazza di Spagna una galleria d'arte aperta a tutti i viaggiatori. Chi percorrerà i corridoi di collegamento della fermata troverà i coloratissimi graffiti di c215, Alexone, Espilonpoint, Popay, Seth e Philippe Baudelocque, i nomi d'arte dei writer che hanno preso parte al progetto. Lo "svelamento" delle opere di piazza di Spagna coincide con il lancio della campagna Bit Regeration, l'iniziativa Atac che colorerà i biglietti per i mezzi pubblici con opere d'arte realizzate appositamente per i passeggeri romani, Roma, 8 maggio 2014.