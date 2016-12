Riuscite a capire se vostra moglie finge l'orgasmo? Due mariti su tre no

10:06 - Due mariti su tre non sono in grado di capire quando la loro moglie finge l'orgasmo. E' quanto emerge dall'indagine condotta dal sito di incontri extraconiugali AshleyMadison in occasione della Giornata mondiale dell'orgasmo, che si celebra il 31 luglio. Inoltre secondo il sondaggio, effettuato su un campione di 41.967 utenti, il 72% delle donne raggiunge il massimo del piacere solo con l'amante.

"La vita matrimoniale inizia alla grande, ma finita la luna di miele molte coppie inseriscono la sordina in camera da letto - spiega Noel Biderman, Ceo e fondatore di AshleyMadison.com -. Spesso due persone sposate vivono l’uno accanto all'altra senza avere nessun rappporto sessuale. E quando raramente cercano un contatto non riescono a ottenere soddisfazione per colpa dello stress causato dalle preoccupazioni quotidiane, come quelle di natura economica o legate ai figli. I rapporti extraconiugali, al contrario, sono trascinati dall'eccitazione, dalla passione e dalla fantasia e permettono di fuggire dalle ansie della vita di tutti i giorni e di raggiungere il massimo del piacere".



Quando tra le lenzuola tutto tace, per una coppia sposata può essere necessario fingere di essere soddisfatti per salvare il proprio rapporto. Il 41% degli uomini e il 73% delle donne intervistate ha dichiarato di aver simulato un orgasmo col proprio coniuge almeno una volta. Inoltre l'85% delle mogli è convinta che il proprio "maritino" non riesca a capire quando in realtà non sia arrivata... alla fine. Una sensazione confermata dal 66% della controparte maschile che dichiara di non essere in grado di riconoscere una simulazione.



L'indagine sfata anche un falso mito molto comune nell'immaginario dei "maschietti": non è vero che le loro amanti raggiungono l'orgasmo con una frequenza maggiore rispetto alle mogli o alle fidanzate. Se infatti più di due terzi (67,3%) degli iscritti si pavoneggia dichiarando che la partner occasionale ha raggiunto l’acme del piacere durante l'ultimo rapporto sessuale, la percentuale cresce per le donne sposate intervistate. Il 77,2% di loro dichiara di aver ottenuto piena soddisfazione nell'ultimo incontro hot, solo che il partner non era il marito.



L'85% delle donne ritiene quindi che la soddisfazione extraconiugale contribuisce in maniera decisiva a sopprimere la tensione sessuale nel loro matrimonio. In altre parole contribuisce a rendere felice il rapporto con il marito: tradito sì, ma contento.