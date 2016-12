Rimedi alternativi per combattere il caldo estivo in Brasile

16:51 - Un'azienda di Rio De Janeiro ha proibito ai suoi dipendenti di indossare le bermuda per difendersi dal caldo estivo, così il signor Andrè Amaral Silva si è presentato in ufficio indossando una gonna della moglie. La foto dell'uomo che sfoggia l'indumento femminile è andata nel frattempo a finire su Facebook ed è stata condivisa da migliaia di utenti in poche ore.

"Non si tratta di una burla, ma di una cosa seria: ho voluto sollevare il problema nel rispetto della legge", ha spiegato il signor Silva. Il giovane è impiegato negli uffici di un ente statale, nel centro carioca, dove è vietato presentarsi con i calzoni corti nonostante non ci sia l'aria condizionata. All'inizio, il portiere non voleva farlo entrare, ma è stato poi convinto dalla logica: la gonna è un capo autorizzato, non importa chi la indossa. Recentemente, una nuova legge ha revocato l'obbligo di giacca e cravatta nei tribunali di Rio, durante i mesi estivi. Alcune aziende si sono spinte anche oltre, permettendo ai loro dipendenti di usare bermuda e, in alcuni casi, persino le infradito. Un minimo di sollievo visto il caldo record che quest'anno si è abbattuto sulla 'Cidade Meravilhosa'.