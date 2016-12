28 febbraio 2014 Riciclare le buche per strada: l'originale provocazione-denuncia di due artisti Una serie di scatti a Montreal, Los Angeles e New York per segnalare in modo sarcastico il pericoloso dissesto delle strade Tweet google 0 Invia ad un amico

09:17 - Il fotografo Davide Luciano e la food stylist Claudia Ficca, dopo aver speso 800 dollari per la riparazione della loro auto danneggiata da una buca per strada, hanno deciso di denunciare l'accaduto con questo simpatico fotoprogetto realizzato per le strade di alcune città americane. Le buche in questione diventano allora contenitori multifunzioni: ciotole per la pasta, griglie improvvisate per un picnic, frigoriferi per le bevande o recipienti per la vendemmia.