22 febbraio 2014 Replaceface, e subito il vip diventa

Il ritrattista inglese George Dawe inserisce sul dipinto di ufficiali d'epoca napoleonica il volto di personaggi celebri. E, per monetizzare, anche quelli di chiunque voglia appendersi in casa un proprio ritratto in uniforme

08:27 - Chi non ha mai desiderato di avere, appesi in corridoio, i ritratti degli antenati illustri come si vede nelle case dei personaggi più blasonati e d'illustre lignaggio? E chi non ha mai fatto una foto infilando la testa nel buco di una sagoma per prestare il proprio volto a un personaggio di fantasia (app del genere sono andate a ruba per gli smartphone)? George Dawe, ritrattista inglese, ha messo insieme le due cose con il progetto "Replaceface".

L'artista ha dipinto una serie di 329 ritratti di generali russi del periodo dell'invasione napoleonica, che ora sono conservati alla Galleria militare del Palazzo d'Inverno di San Pietroburgo. Ma ha fatto anche copie digitali di quei ritratti e, una volta "tagliato" il volto del proprietario originale, vi ha inserito, utilizzando Photoshop, quello di altrettanti personaggi famosi, creando così una galleria "alternativa".



E per monetizzare la propria intuizione, ora vende online il proprio lavoro: basta mandargli la propria foto per diventare con pochi click di mouse un generale russo d'epoca, e ricevere a casa il ritratto, magari stampato su tela e incorniciato in foglia d'oro.