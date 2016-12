Quasi quasi mi faccio un castello di ghiaccio

08:11 - Siamo in Canada, nel nord ovest dell'Ontario, dove in questa stagione la temperatura media segna -25 gradi. Quelle che vedete sono le immagini della bizzarra iniziativa di un uomo che per quattro settimane, ogni sera, si è dato da fare per formare blocchi di ghiaccio colorato. Trenta ogni sera, per quattro settimane: 840 mattonelle di ghiaccio. Il suo obiettivo? Costruire un "castello" ghiacciato colorato per la gioia dei figli e degli amici. Altre sei notti di lavoro e il castello è pronto. Pare non dovrà pagarci l'Imu.