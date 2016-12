Quando si dice... "Sposa bagnata, sposa fortunata"

10:36 - C'è chi prende i detti alla lettera. Il giorno del matrimonio, quello più importante, quello che non si scorda mai. Tantissime foto per immortalare gli attimi più importanti con parenti, testimoni, damigelle e amici. E' successo anche a Dan and Jackie Anderson che per uno scatto ricordo hanno scelto il suggestivo panorama di un laghetto. Tutti stretti su un piccolo pontile di legno: 22 tra uomini e donne pronti per il sorriso. Ecco che arriva l'imprevisto, le travi non reggono il peso... e tutti giù per terra, o meglio, nell'acqua. Solo tre damigelle sono riuscite a salvarsi dal bagnetto imprevisto!