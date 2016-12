14 febbraio 2014 Quando la foto è un capolavoro: premiati gli scatti giornalistici migliori del 2013 Vince l'americano John Stanmeyer con un ritratto dei migranti a Gibuti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:11 - Il fotografo americano John Stanmeyer ha vinto la 57esima edizione del World Press Photo Contest con lo scatto "Signal" in cui ritrae alcuni migranti africani sulla costa di Gibuti mentre alzano verso il cielo i loro telefoni cellullari. Premiato anche l'italiano Alessandro Penso per la fotografia degli "accampamenti" dei rifugiati siriani a Sofia, in Bulgaria.