Quando la foto col pancione la fa il papà

In bianco e nero sul letto, strafogandosi di gelato e con il classico bacio sulla pancia. Gli stereotipi del servizio fotografico di gravidanza ci sono tutti, ciò che cambia è il soggetto. Perché la pancia fotografata non è quella della puerpera ma del papà, gonfiatasi non per il troppo cibo. L'utente di Reddit che ha postato queste foto a dir poco originali ha detto semplicemente: "Mia moglie non voleva fare il servizio fotografico di gravidanza, quindi l'ho fatto io".