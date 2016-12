24 aprile 2014 Quando il particolare rovina la perfezione delle cose: 27 immagini da epic fail E' successo a tutti almeno una volta nella vita di incorrere in situazioni divertenti e leggermente esasperanti come queste Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:32 - Un mattone fuori posto, una bottiglia al contrario, un riflesso di troppo. Basta veramente poco per rovinare la perfezione delle cose, basta un piccolo particolare per stravolgere il significato di una fotografia o il senso prestabilito di una posizione. In queste immagini "a prova di nervi", sono state immortalate delle situazioni da epic fail che sconvolgono gli stereotipi della giusta prospettiva e che mettono alla prova la pazienza di ogni "perfettino". A chi non è mai successo di incappare in un errore del genere?



(Foto da www.ebaumsworld.com)