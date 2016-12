1 aprile 2014 Quando i panini prendono vita

L'invenzione di un papà creativo Per rendere più divertente il pranzo dei suoi due figli, un graphic designer decora le buste dei panini da portare a scuola con mostri, animali e robot postando poi le foto dei suoi lavori su Flickr

13:52 - Il grapich designer David Laferriere, per rendere più appetibile il pranzo, e invogliare i suoi due figli a mangiare, ha inventato il "panino animato". L'uomo decora con i pennelli colorati i sacchetti dei sandwich con animaletti, mostri, labirinti e paesaggi facendogli quasi prendere vita. Dal 2008 David posta sul suo profilo Flickr le foto delle sue creazioni e i suoi lavori sono stati già visti da più di 23 milioni di persone. Il papà creativo ha dichiarato di aver iniziato a disegnare sui panini con i coloranti alimentari ma il procedimento richiedeva troppo tempo e il lavoro era molto difficile, così un giorno ha preso un pennarello nero e ha provato a decorare i sacchetti. L'inchiostro asciugava in fretta e l'effetto era molto divertente, e da quel momento non ha più smesso.