Putin vieta le parolacce: bandite da mass media, tv, cinema e teatro

Addio parolacce da mass media, programmi radio-tv, cinema, teatro e concerti. La Duma russa, il ramo basso del parlamento, ha approvato in via definitiva una legge in materia, che prevede multe per i trasgressori del divieto, sino a 2500 rubli (50 euro) per i privati e sino a 50 mila rubli per le persone giuridiche (1000 euro). Se anche il Senato dirà sì, la nuova norma entrerà in vigore dal prossimo primo luglio.

Il presidente Vladimir Putin continua a portare avanti la sua campagna di leggi repressive ai limiti dell'assurdo. Dal divieto di parlare dei gay, fino all'impossibilità di insultare qualcuno. Il controverso testo prevede anche che cd-dvd e qualsiasi pubblicazione che non sia inclusa nella stampa dovranno essere venduti sigillati con l'avvertenza "contiene parolacce", se ne contengono. La lista degli insulti fuorilegge non è ancora stata redatta: ci penserà una commissione di esperti indipendenti.