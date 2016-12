1 maggio 2014 Polonia, in 7344 suonano Jimi Hendrix e battono il record del mondo Superato di 70 chitarristi il precedente primato. I fan si sono riuniti a Cracovia Tweet google 0 Invia ad un amico

20:49 - Singolare record del mondo battuto a Cracovia in Polonia dove 7344 fan di Jimi Hendrix si sono riuniti davanti al municipio, l'unica piazza in grado di accoglierli, per suonare. Battuto di 70 chitarristi il precedente primato. Il record certificato dal Guinness è avvenuto mentre la folla suonava la celeberrima "Hey Joe" del cantante americano.