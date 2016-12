Polonia, a 104 anni stabilisce un record sui cento metri piani

12:47 - Ha corso i cento metri in 32.79, tempo che non farebbe notizia se a realizzarlo non fosse un uomo di ben 104 anni. Si chiama Stanisław Kowalski, polacco, classe 1910 che ha stabilito il nuovo record europeo fra uomini anziani per la corsa dei cento metri piani strappando lo scettro al precedente detentore che si era aggiudicato il primato a "soli" 96 anni.

L'uomo ha dichiarato che ha trascorso gran parte della sua vita lavorativa piedi o in bicicletta ma solo all'età di 92 anni ha scoperto la passione per la corsa. Afferma inoltre che la sua buona salute gli consente di fare tutto quello che vuole senza mai andare da un medico per una visita. Dopo la vittoria ha detto: "Mi sento un uomo nuovo". Kowalski continuerà ad allenarsi per difendere il proprio record a tutti i costi. Certo è che fare meglio di lui non sarà una passeggiata.