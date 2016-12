12 maggio 2014 Più salti, meno paghi la tua nuova casa:

13:15 - Tutti in fila per saltare il più lungo possibile e ottenere così uno sconto sulla... casa. Succede a Nanchino, nella provincia cinese di Jiangsu, dove un'agenzia immobiliare sta promuovendo la propria attività attraverso queste sessioni di salto. Sulla pista sono stati posizionati dei traguardi che rappresentano un'agevolazione; atterrando su una certa mattonella, si ottiene uno sconto per l'acquisto di un'abitazione. Le riduzioni possono arrivare fino a 100mila yuan, circa 11mila euro.