11 luglio 2014 Pistole, sciabole e granate: le incredibili armi sequestrate negli aeroporti americani Usa, la Transportation Security Administration pubblica online le foto degli strumenti offensivi scoperti nei bagagli dei passeggeri nell'ultimo anno. Un po' James Bond, un po' samurai, ce n'è per tutti i gusti

11:07 - Il 4 giugno gli agenti della Transportation security administration americana hanno sequestrato, in un solo giorno, 18 armi da fuoco pronte a essere imbarcate su aerei in partenza. Segnando un nuovo record. Nell'ultimo anno, ai controlli negli aeroporti statunitensi, sono state intercettate più di 1.500 armi. Alcune davvero particolari, come dimostrano gli scatti che la stessa Tsa ha pubblicato sul web.

Dalle pistole alle spade da samurai, da bombe inesplose a spazzole per capelli con una lama nel manico. E persino una granata (che, in realtà, altro non è che una sigaretta elettronica molto particolare...)