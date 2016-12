29 gennaio 2014 Pistole, mazze e coltelli: gli americani in aereo provano a portare di tutto Ecco gli oggetti pericolosi sequestrati in un anno dalla polizia Usa Tweet google 0 Invia ad un amico

10:31 - Mazze e coltelli, pistole e granate, e molto altro ancora. E' impressionante la lista delle armi sequestrate ai passeggeri degli aerei l'anno scorso e compilata dalla polizia Usa. Il report annuale della Tsa, la Transportation security administration, mette in mostra armi di tutti i tipi che salgono a bordo dei velivoli e che sono state intercettate dalle forze dell'ordine.

La polizia ha controllato, nei dodici mesi passati, 638.705.790 passeggeri negli scali del Paese e le pistole sono le armi che vengono sequestrate più di frequente. Le armi da fuoco confiscate sono in tutto 1.813, circa cinque al giorno, intercettate ai controlli in 205 aeroporti. Preoccupante è che nell'80% dei casi queste armi erano cariche. Il numero maggiore sono state trovate ad Atlanta, al secondo posto per numero dei sequestri c'è l'aeroporto di Dallas/Forth Worth International.