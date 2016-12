19 maggio 2014 Pietre dentate o morbide come il burro

Sculture da far strabuzzare gli occhi Il giapponese Hirotoshi Ito svela immaginari mondi seppelliti nella roccia

15:21 - Un comune sasso diventa un mondo a parte grazie allo scultore giapponese Hirotoshi Ito. Basta aprire una cerniera, sì una cerniera, per svelare un micro universo. Ecco allora che la pietra sembra un borsellino, nasconde ingranaggi o, ancora, è la trincea di un esercito. Il lavoro di scalpello dell'autore inganna e la pietra dura sembra morbida come il burro, a corredo di quest'opera d'arte, la frase ironica: "La possibilità che il pane cada sul pavimento dalla parte imburrata è direttamente proporzionale al costo del tappeto". Il gusto per lo humor diventa nero quando la breccia nel ciottolo lascia intravedere una dentatura.