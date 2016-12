Pharrell Williams lancia il tormentone happyday per la giornata della felicità

10:44 - Dopo avere lanciato il nuovo album "G I R L" e aver visto il suo singolo "Happy" battere il record di vendite e scalare le classifiche in tutto il mondo, Pharrell Williams si è unito alla United Nations Foundation per celebrare la ricorrenza annuale della Giornata Internazionale della Felicità, prevista per giovedì 20 marzo.



Il cantante invita tutto il mondo a unirsi per raccogliere fondi destinati alle associazioni umanitarie. Pharrell ha chiesto ai suoi fan di realizzare, postare e pubblicare su Youtube video incentrati sulla felicità, traendo spunto dal suo videoclip "Happy". Una volta realizzato il video è possibile inserirlo sul sito http://24hoursofhappiness.com aggiungendo l' hashtag #HAPPYDAY. Il 20 marzo alle 12.00 Pharrell sceglierà e mostrerà il miglior filmato di ogni nazione.



L'iniziativa ha lo scopo di ricordare l'importanza della felicità e vuole sottolineare che tutti meritano di vivere una vita serena. Alla luce di ciò, verranno incoraggiate le donazioni per supportare le associazioni umanitarie delle Nazioni Unite che si occupano di aiutare i meno fortunati.