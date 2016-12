9 marzo 2014 Perù, tutti nudi in bicicletta per chiedere più sicurezza per le strade di Lima Anche i ciclisti, a volte, perdono la pazienza. In centinaia si sono spogliati e sono saliti in sella per chiedere al governo di costruire piste ciclabili Tweet google 0 Invia ad un amico

12:59 - I ciclisti peruviani dicono basta ai tanti, troppi incidenti che li vedono coinvolti e, per sensibilizzare il governo a intervenire, si sono spogliati e sono saliti in sella senza veli. L'obiettivo è migliorare la sicurezza per le strade mediante maggiori controlli e la costruzione di piste ciclabili a loro riservate.