20 gennaio 2014 Perse una gamba attaccato da uno squalo, torna a surfare e difende i suoi predatori Hawaii, nel 1997 l'incidente: oggi Mike Coots è diventato un fotografo e un attivista nelle campagne per la conservazione degli squali

13:36 - Nel 1997 la vita dell'allora 17enne Mike Coots è cambiata per sempre: durante una delle sue avventure cavalcando il surf nel mare delle Hawaii ha perso infatti la gamba destra, dopo essere stato attaccato da uno squadro tigre. Dopo 15 anni Mike è cresciuto, è diventato fotografo e non ha perso la sua passione per l'oceano. Di più, nonostante la protesi, continua a surfare e soprattutto è diventato un agguerrito attivista nelle campagne per la conservazione degli squali.