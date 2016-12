26 aprile 2014 Perde la nonna e la ritrova su Google Maps Spagna, cancellato lo scatto che la immortalava a passeggio, riappare grazie alla "macchina del tempo" di Mountain View Tweet google 0 Invia ad un amico

12:33 - Forse una trovata pubblicitaria, ma sicuramente una storia di quelle che un po' fanno sognare. Carmen Pacheco è una scrittrice spagnola che vive a Madrid. Circa un anno e mezzo fa ha perso sua nonna alla quale era molto affezionata. Per ricordarla Carmen aveva scoperto un trucco: una delle immagini di Street View di Google Maps mostrava infatti la nonna a passeggio per le strade della capitale spagnola.

Ma il web non è mai immobile ed ecco che un giorno Carmen "cerca" la nonna per strada e non la trova più: la foto era stata aggiornata con una più recente. La scrittrice ha raccontato tutto su Twitter ed ecco che la sezione madrilena del colosso di Mountain View ha prontamente risposto, postando sull'account di Carmen un'immagine della nonna trovata grazie al nuovo servizio di Google maps che permette di viaggiare anche nel tempo, confrontando paesi, città e strade come erano e come sono.